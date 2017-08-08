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Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Доходная энергетика

Дерипаска сделал деньги из воды

«Евросибэнерго» впервые принесла бизнесмену дивиденды – почти 6 млрд рублей

«Евросибэнерго» по итогам 2016 г. принесла своему бенефициару Олегу Дерипаске 5,9 млрд руб. дивидендов. Это первые в истории компании выплаты, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка «Евросибэнерго» по итогам 2016 г. выросла в 3,2 раза до 31,8 млрд руб., а чистая прибыль – в 33,7 раза до 87,6 млрд руб.

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