Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Доходная энергетика
Дерипаска сделал деньги из воды
«Евросибэнерго» впервые принесла бизнесмену дивиденды – почти 6 млрд рублей
- Иван Песчинский
- / Ведомости
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Энергия Ангары принесла Олегу Дерипаске первые дивиденды
Виталий Аньков / РИА Новости / Ведомости
«Евросибэнерго» по итогам 2016 г. принесла своему бенефициару Олегу Дерипаске 5,9 млрд руб. дивидендов. Это первые в истории компании выплаты, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка «Евросибэнерго» по итогам 2016 г. выросла в 3,2 раза до 31,8 млрд руб., а чистая прибыль – в 33,7 раза до 87,6 млрд руб.
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