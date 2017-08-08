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Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: «Газпром» поищет газ на Камчатке

«Газпром» поищет газ на Камчатке

Концерн получил новую поисковую лицензию на полуострове. Если газ найдут, на торги участок выставляться не будет

«Газпром» предполагает расширить свою ресурсную базу на Камчатке за счет возможных запасов газа на участке Ноябрьский-1, расположенном на западном побережье полуострова. Разрешение на геологоразведочные работы компания получила по «заявительному» принципу, рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в интервью «Интерфаксу». По данным Росгеолфонда, лицензия на «поиск и оценку месторождений полезных ископаемых» выдана 11 мая ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Кроме этого, в 2017 г. соответствующие разрешения могут быть выданы еще на два участка на Камчатке, добавил министр. «В перечень участков на геологическое изучение на Камчатке включены еще два участка: Ноябрьский-2 (Северный) и Ноябрьский-2 (Южный)», – сказал Донской. Предполагаемые запасы газа в них оцениваются в 3,4 млрд и 1,6 млрд куб. м соответственно. Как объяснил «Ведомостям» представитель Минприроды Николай Гудков, их лицензирование предполагается провести до конца 2017 г. и пройдет оно, скорее всего, также в заявительном порядке.

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