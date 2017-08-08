«Газпром» поищет газ на Камчатке

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Уже подтвержденные запасы «Газпрома» на четырех месторождениях Камчатки составляют около 16 млрд куб. м, говорится на сайте компании Максим Стулов / Ведомости

«Газпром» предполагает расширить свою ресурсную базу на Камчатке за счет возможных запасов газа на участке Ноябрьский-1, расположенном на западном побережье полуострова. Разрешение на геологоразведочные работы компания получила по «заявительному» принципу, рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в интервью «Интерфаксу». По данным Росгеолфонда, лицензия на «поиск и оценку месторождений полезных ископаемых» выдана 11 мая ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Кроме этого, в 2017 г. соответствующие разрешения могут быть выданы еще на два участка на Камчатке, добавил министр. «В перечень участков на геологическое изучение на Камчатке включены еще два участка: Ноябрьский-2 (Северный) и Ноябрьский-2 (Южный)», – сказал Донской. Предполагаемые запасы газа в них оцениваются в 3,4 млрд и 1,6 млрд куб. м соответственно. Как объяснил «Ведомостям» представитель Минприроды Николай Гудков, их лицензирование предполагается провести до конца 2017 г. и пройдет оно, скорее всего, также в заявительном порядке.