Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Производители против Amazon
В противостоянии с Amazon производители поддерживают традиционный ритейл
Для этого компании, производящие игрушки спорттовары и даже очки, разрабатывают целые стратегии
- Рут Саймон
- / The Wall Street Journal
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Несмотря на старания брендов, Amazon, по данным RBC Capital Markets, пока контролирует 20% розничных продаж в интернете
Е. Ширинкина / Ведомости
Пока одни бренды продают свои товары на Amazon напрямую или через посредников, другие не хотят зависеть от одной площадки и боятся, что ценовые войны в интернете разрушат их имидж. Чтобы противостоять политике Amazon по ужесточению контроля за розничными продажами, несогласные компании пытаются поддержать местных ритейлеров и специально для них разрабатывают новые стратегии.
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