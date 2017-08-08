Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Производители против Amazon

В противостоянии с Amazon производители поддерживают традиционный ритейл

Для этого компании, производящие игрушки спорттовары и даже очки, разрабатывают целые стратегии

Пока одни бренды продают свои товары на Amazon напрямую или через посредников, другие не хотят зависеть от одной площадки и боятся, что ценовые войны в интернете разрушат их имидж. Чтобы противостоять политике Amazon по ужесточению контроля за розничными продажами, несогласные компании пытаются поддержать местных ритейлеров и специально для них разрабатывают новые стратегии.

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