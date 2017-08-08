Россия может в очередной раз побить рекорд по экспорту зерна

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Основная интрига в том, как в сложившейся ситуации будет вести себя производитель Андрей Гордеев / Ведомости

С начала 2017/18 сельхозгода, начавшегося в июле, по 2 августа Россия экспортировала 1,6 млн т пшеницы – на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В начале сезона экспорт этой культуры оказался неожиданно медленным, отмечает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Среди причин он называет более поздний старт уборочной кампании. С другой стороны, это позволило производителям распродать часть остатков зерна 2016 г., замечает гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По данным Минсельхоза, на 1 июля переходящие остатки зерна превышали 15 млн т (+12% год к году).