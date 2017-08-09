Сбербанк получит половину «Яндекс.Маркета» за 30 млрд рублей

Сделка может состояться до конца года

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Сбербанк вложит в «Яндекс.Маркет» 30 млрд руб. А. Гордеев / Ведомости

Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета», сообщили обе компании.

Сбербанк вложит в «Яндекс.Маркет» 30 млрд руб. «На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии», - сказано в сообщении. Стороны будут иметь равные доли в компании. «До 10% акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников "Яндекс.Маркета"», - уточнил «Яндекс».