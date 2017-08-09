Торговля и услуги

Сбербанк получит половину «Яндекс.Маркета» за 30 млрд рублей

Сделка может состояться до конца года

Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета», сообщили обе компании.

Сбербанк вложит в «Яндекс.Маркет» 30 млрд руб. «На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии», - сказано в сообщении. Стороны будут иметь равные доли в компании. «До 10% акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников "Яндекс.Маркета"», - уточнил «Яндекс».

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