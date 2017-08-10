Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Интернет пристроился к ремонту

Строительные гипермаркеты нашли способ растить продажи без новых магазинов

Интернет-заказы отчасти компенсируют отсутствие новых точек

За январь – июнь 2017 г. в России открыто всего 16 крупных магазинов товаров для ремонта, дома и сада (DIY), прирост торговой площади составил 47 000 кв. м – почти вдвое меньше, чем год назад, подсчитали эксперты Infoline. Новые магазины открывали только лидер рынка – Leroy Merlin, а также сети СТД «Петрович» и «Максидом».

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