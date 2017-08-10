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«Медси» купит клинику экс-министра связи Леонида Реймана Е. Разумный / Ведомости

Принадлежащая АФК «Система» сеть клиник «Медси» покупает клинку экс-министра связи России Леонида Реймана, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. По ним, с 3 августа владельцем ООО «Международная клиника Medem» в Санкт-Петербурге стала ГК «Медси» и ее структура. Представитель «Медси» подтвердил, что сделка в процессе закрытия.

О том, что «Международная клиника Medem» принадлежит Рейману, «Ведомостям» в конце 2015 г. рассказывал его представитель. Газета «Деловой Петербург» сообщала, что Medem может быть выставлена на продажу. Тогда представитель Реймана заявлял, что компания не ведет таких переговоров.

«Международная клиника Medem» - одним из лидеров частной медицины Санкт-Петербурга, говорит представитель «Медси». У петербургской клиники «хорошо выстроенный операционный бизнес, сформировавшаяся команда, устойчивый пациентопоток и долгосрочные отношения с партнерами», пояснил он. Медицинский центр Medem занимает площадь 6800 кв.м, в нем 28 клинических отделений, диагностический центр, операционный блок для проведения высокотехнологичных операций, круглосуточный стационар на 28 коек.