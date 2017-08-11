Промышленность
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Короткая дорога на экспорт

Экскаваторы поедут на экспорт быстрее

Минпромторг предлагает в разы увеличить субсидии при экспорте дорожно-строительной и коммунальной техники

Минпромторг предложил увеличить предельный размер субсидий, которые компенсируют часть логистических расходов при экспорте дорожно-строительной и коммунальной техники. При перевозке водным транспортом госпомощь может составить 1 млн руб. за единицу техники, автотранспортом – 210 руб. за 1 км пробега. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru.

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