Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Короткая дорога на экспорт
Экскаваторы поедут на экспорт быстрее
Минпромторг предлагает в разы увеличить субсидии при экспорте дорожно-строительной и коммунальной техники
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В первом полугодии экспорт бульдозеров, экскаваторов, дорожных машин снизился на 3,9%
Максим Стулов / Ведомости
Минпромторг предложил увеличить предельный размер субсидий, которые компенсируют часть логистических расходов при экспорте дорожно-строительной и коммунальной техники. При перевозке водным транспортом госпомощь может составить 1 млн руб. за единицу техники, автотранспортом – 210 руб. за 1 км пробега. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru.
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