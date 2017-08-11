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Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Не отдавайте ГЭС

Инвесторы хотят оставить ГЭС у «Иркутскэнерго»

Компания намерена сдать три станции в аренду по ценам ниже рыночных

Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) предложила акционерам «Иркутскэнерго» голосовать против передачи Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС в аренду на 10 лет акционеру энергокомпании – «Евросибэнерго-гидрогенерации». Предполагаемая цена по договору аренды – 14,9 млрд руб. в год без НДС. «Прогнозная чистая операционная прибыль «Иркутскэнерго» от сдачи в аренду <...> в текущих ценах составит примерно 113 млрд руб., а арендатора – примерно 260 млрд руб.», – сообщается в письме АПИ.

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