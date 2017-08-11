Промышленность
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Evraz не спешит продавать

Evraz решил оставить себе один из украинских активов

Это Днепровский металлургический завод. Его работу Evraz оценивает как стабильную и эффективную

Доли в пяти заводах на Украине почти 10 лет назад обошлись Evraz в $1 млрд и 9,72% своих акций. Активы для сделки были оценены в $2–2,2 млрд, сообщал Evraz. Теперь компания постепенно избавляется от них. В июне компания продала 99,42% производителя железной руды «Evraz Суха Балка» за $108 млн Berklemond Investments Ltd., входящей в DCH Group Александра Ярославского. Соглашение о продаже «Evraz Южкокса» было подписано еще в октябре 2016 г., но сделка до сих пор не состоялась, кто покупатель – не ясно. «У нас есть понимание того, как мы это можем сделать, но какие будут условия продажи актива и сколько на это потребуется времени – пока оценить сложно», – рассказал в четверг на телеконференции президент Evraz Александр Фролов.

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