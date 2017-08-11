Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Битва за молочные реки
Битва за молочные реки
Производители молока в США ищут нестандартные способы поднять продажи. В ход идут как генетические проверки коров, так и новые продукты на основе молока с добавлением фруктового пюре
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Крупные производители тестируют новые продукты. Danone начала продавать в США напиток Sir Bananas – молоко с добавлением фруктового пюре
Pixabay
По данным министерства сельского хозяйства США, продажи молока в стране в натуральном выражении упали на 11% с 2000 г. Часть рынка отвоевали растительные заменители молочных продуктов, кроме того, потребители стали предпочитать более здоровое питание, что привело к сокращению продаж хлопьев для завтрака, традиционно употребляемых с молоком. Производители молока пытаются справиться с падением продаж и активно ищут, как можно улучшить продукцию.
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