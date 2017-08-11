У «Роснефти» вторые сутки горит газовое месторождение

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Следственный отдел Нижневартовского управления СКР по ХМАО уже возбудил уголовное дело по фактам травмирования рабочих «ПМП»

На одной из скважин Ван-Еганского месторождения в Нижневартовске в четверг вечером произошло возгорание нефтегазовой смеси и бурового оборудования. Восемь работников подрядной организации «Интегра-бурение» получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь, сообщает представитель Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия (входит в «РН холдинг», принадлежащий «Роснефти»).