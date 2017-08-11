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У «Роснефти» вторые сутки горит газовое месторождение

Пострадали восемь граждан Украины, уже возбуждено уголовное дело

На одной из скважин Ван-Еганского месторождения в Нижневартовске в четверг вечером произошло возгорание нефтегазовой смеси и бурового оборудования. Восемь работников подрядной организации «Интегра-бурение» получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь, сообщает представитель Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия (входит в «РН холдинг», принадлежащий «Роснефти»).

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