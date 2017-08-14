Промышленность
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: «Полюс» засияет ярче

«Полюс» к 2019 году произведет на 35% больше золота, чем планировал

Благодаря запуску Наталкинского месторождения

К 2019 г. объемы производства «Полюса» могут вырасти на 32–35% с 2,075–2,125 млн унций (ожидаемый компанией объем производства в 2017 г.) до 2,8 млн благодаря запуску Наталкинского месторождения, запланированному на IV квартал 2017 г. В отчете о производственных результатах за 2016 г. компания прогнозировала рост производства до 2,7 млн унций лишь к 2020 г. Пересмотреть производственные прогнозы компании «позволили высокие операционные результаты и стабильный рост» в первом полугодии 2017 г., заявил гендиректор компании Павел Грачев в комментариях к отчету о производственных результатах за первое полугодие 2017 г., опубликованному «Полюсом» 11 августа.

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