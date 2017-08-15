Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Все хотят подвинуть «Газпром»
«Сургутнефтегаз» хочет попасть в «Силу Сибири»
«Газпром» по-прежнему никого не готов допустить к трубе
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Пока у «Сургутнефтегаза» нет возможности поставлять газ в «Силу Сибири», он закачивает его обратно в пласт
Нефтяники.РФ
Независимые производители газа могли бы поставлять сырье в газопровод «Сила Сибири», говорил еще в 2015 г. министр энергетики Александр Новак. Но уже в прошлом году его заместитель Кирилл Молодцов был более осторожен: «Если независимые говорят о желании сдавать свой газ на экспорт, то мы говорим: а вы готовы к подобной переработке в России и на каких условиях вы готовы на это пойти?» (цитата по «Интерфаксу»). До решений дело так и не дошло, но независимые производители газа от желания поставлять газ в «Силу Сибири» не отказываются.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}