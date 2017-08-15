«Сургутнефтегаз» хочет попасть в «Силу Сибири»

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Пока у «Сургутнефтегаза» нет возможности поставлять газ в «Силу Сибири», он закачивает его обратно в пласт Нефтяники.РФ

Независимые производители газа могли бы поставлять сырье в газопровод «Сила Сибири», говорил еще в 2015 г. министр энергетики Александр Новак. Но уже в прошлом году его заместитель Кирилл Молодцов был более осторожен: «Если независимые говорят о желании сдавать свой газ на экспорт, то мы говорим: а вы готовы к подобной переработке в России и на каких условиях вы готовы на это пойти?» (цитата по «Интерфаксу»). До решений дело так и не дошло, но независимые производители газа от желания поставлять газ в «Силу Сибири» не отказываются.