Авария на руднике «Мир» не отразится на производстве «Алросы»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













В этом году «Алроса» также планировала 39 млн каратов Андрей Гордеев / Ведомости

Добыча на якутском руднике «Алросы» «Мир», где на позапрошлой неделе произошло подтопление, не ведется уже 11 дней. За это время средняя добыча могла составить 124 300 каратов (средняя ежедневная добыча на руднике – 11 300 каратов, сообщал ранее «Ведомостям» представитель компании). Тем не менее «Алроса» не будет корректировать план добычи и реализации алмазов на 2017 г. Об этом сообщил исполнительный директор компании Игорь Соболев (его слова передал «Интерфакс»).