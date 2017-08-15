Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: «Алросе» хватит алмазов
Авария на руднике «Мир» не отразится на производстве «Алросы»
Компания сможет увеличить добычу на других объектах. На аварийном руднике продолжаются спасательные работы
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В этом году «Алроса» также планировала 39 млн каратов
Андрей Гордеев / Ведомости
Добыча на якутском руднике «Алросы» «Мир», где на позапрошлой неделе произошло подтопление, не ведется уже 11 дней. За это время средняя добыча могла составить 124 300 каратов (средняя ежедневная добыча на руднике – 11 300 каратов, сообщал ранее «Ведомостям» представитель компании). Тем не менее «Алроса» не будет корректировать план добычи и реализации алмазов на 2017 г. Об этом сообщил исполнительный директор компании Игорь Соболев (его слова передал «Интерфакс»).
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