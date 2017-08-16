Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Air Berlin не конкурент лоукостерам
Второй авиаперевозчик Германии почти банкрот
Air Berlin подала заявление о банкротстве, не сумев составить конкуренцию лоукостерам
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Air Berlin не помогла поддержка материнской компании и правительства Германии
Tobias Schwarz / REUTERS
Во вторник Air Berlin сообщила о подаче заявления о несостоятельности, объяснив это тем, что крупнейший акционер Etihad Airways (владеет 29,2%) отказался от ее дальнейшей финансовой поддержки. Etihad еще в апреле выделила Air Berlin 250 млн евро, но во вторник объявила, что за последние месяцы операции немецкого перевозчика ухудшались беспрецедентными темпами. Два представителя Etihad в совете директоров Air Berlin подали в отставку.
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