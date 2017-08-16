Рядом с Высоцком появится два завода сжиженного природного газа
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Бухта Дальняя Выборгского залива будет относиться к порту Высоцк, следует из распоряжения правительства России. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ 10 августа. В бухте расположена компрессорная станция «Портовая» магистрального газопровода Грязовец – Выборг, который обеспечивает транспортировку газа для потребителей Северо-Запада России и в экспортный газопровод «Северный поток». Рядом со станцией «Газпром» строит комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) мощностью до 2 млн т. Комплекс будет предназначен для приема и обработки судов вместимостью до 170 000 куб. м, следует из текста распоряжения. В состав терминала войдут акватория и водные подходы, якорная стоянка судов, причал отгрузки СПГ, причал для приема крупногабаритных тяжеловесных грузов и проч.
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