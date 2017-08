В Швеции россиянина будут судить за подкуп азербайджанских чиновников

В Швеции россиянина подозревают в организации сомнительной сделки Bombardier с железнодорожниками Азербайджана Simon Dawson/Bloomberg

В Швеции прокуратура объявила, что предъявит обвинения россиянину, который работает в канадской компании Bombardier, в участии в подкупе чиновника в Азербайджане с целью добиться для компании контракта на $340 млн, сообщает Reuters. О задержании 37-летнего россиянина ведомство сообщило в марте. Он был назван одним из подозреваемым в коррупции в связи со сделкой 2013 г. о поставках рельсового оборудования Азербайджану. По словам прокуроров, Bombardier выиграл этот тендер, так как его конкуренты, предложившие более выгодные цены, были дисквалифицированы азербайджанскими чиновниками. Доказательства сговора прокуратура нашла в электронной переписке, которая была изъята после обыска в офисе Bombardier в Швеции в октябре 2016 г.

Подозреваемый свою вину не признает, заявила его адвокат Кристина Бергнер. Reuters отмечает, что имя подозреваемого не названо.

Это Евгений Павлов, сообщает ТАСС. Агентство ссылается на пресс-релиз прокуратуры. Из документа следует, что Павлова предлагается депортировать из Швеции. Как рассказал ТАСС прокурор государственного отдела по борьбе с коррупцией Томас Форсберг, Стокгольмский окружной суд начнет рассматривать дело 21 августа, слушания рассчитаны на 10 дней.

Руководитель отдела по связям с общественностью железнодорожного подразделения Bombardier Барбара Гримм заявила, что компания серьезно относится к обвинениям в подкупе, потому что такие действия не соответствуют ценностям и высоким стандартам, на которые ориентируется компания. Bombardier поддержит расследование, но комментировать выводы прокуроров пока не будет.

Речь идет о поставке сигнальной системы Ebilock-950 для железных дорог на сумму в 3 млрд крон (более $333 млн) в 2013 г., уточняет ТАСС. В деле также замешана частная компания одного из азербайджанских служащих, которая получила контракты на сумму $56 млн. По данным Шведского телеграфного бюро и телеканала СВТ, законтрактованная поставка была осуществлена напрямую в Азербайджан, тогда как на бумаге шведская «дочка» Bombardier сначала продала оборудование некой лондонской компании Multiserv Overseas, которая затем уже подписала договор с Bombardier в Баку, передает агентство. Следствие считает, что по первому контракту Multiserv Overseas заплатила структуре Bombardier 126 млн крон (около $14 млн, $19 млн по данным OCCPR). За поставленную продукцию она получила 941 млн крон ($104 млн), маржа составила 550%, сообщает ТАСС. По утверждению шведской прокуратуры, у Multiserv Overseas нет офиса, нет телефонного номера и нет сотрудников. Гримм ранее заявляла, что в Bombardier проверяли Multiserv Overseas и сочли ее надежной и соответствующей этическим требованиям канадской компании.

Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), ссылаясь на «панамское досье» Mossack Fonseca, в марте писали, что Multiserv Overseas - это британская компания, зарегистрированная в Лондоне в 2010 г. и принадлежащая офшорам. По данным OCCRP, ее несколько раз едва не закрывали за убыточность. Первым руководителем Multiserv Overseas был Юрий Ободовский, которого OCCRP называет ключевым партнером в бизнесе семьи Андрея и Алексея Крапивиных, близких к экс-президенту РЖД Владимиру Якунину. Как писала в марте «Новая газета», имена Алексея Крапивина и Ободовского упоминались в электронной переписке сотрудников Bombardier, которую изъяла прокуратура и представила суду в материалах дела.

Производитель сигнального оборудования Ebilock-950 Bombardier Transportation - это СП шведского подразделения Bombardier и РЖД, созданное в 1996 г. За 15 лет производство Ebilock-950 постепенно переносилось в Россию, пишет OCCRP. В 2011 г. СП купило 50% минус 1 акцию российской «Элтезы», которая владеет пятью заводами по производству железнодорожного оборудования. «Новая газета» в марте писала, что, по ее сведениям, Bombardier Transportation была владельцем доли в «Элтезе» недолго, а сейчас за этими российскими заводами стоят «бизнесмены из России, близкие Владимиру Якунину». «Судя по документам, которые есть в распоряжении «Новой газеты», они же помогали «Бомбардье» получать выгодные контракты на постсоветском пространстве», - добавляло издание.

По данным OCCRP, с 2012 по 2014 г. российское подразделение Bombardier Transportation закупило Еbilock-950 у Multiserv на десятки миллионов долларов и еще часть денег Multiserv получал от «Элтезы».

Канадская The Globe and Mail в декабре 2016 г. писала, что Владимир Якунин построил тесные отношения с топ-менеджерами Bombardier и что за месяцы до его отставки с поста президента РЖД СМИ сообщали, что контракты РЖД на миллиарды долларов получали люди, близкие к Якунину. Расследование, которое газета проводила в течение нескольких месяцев, в том числе с учетом «панамских файлов», позволило ей обнаружить 100 сделок между Bombardier и РЖД, заключенных по своеобразной схеме. Речь идет о поставках Ebilock-950 в Россию на общую сумму в $160 млрд с 2011 по 2016 г. Оборудование чаще всего поступало не РЖД напрямую, а через одно из двух СП Bombardier и РЖД, писала газета, отмечая, что совершенно неясно, зачем при поставках оборудования Bombardier между двумя связанными с Bombardier компаниями нужен еще какой-то посредник. Чаще всего посредником была Multiserv Overseas Ltd., которая, несмотря на участие в столь крупных сделках, не имела ни сотрудников, ни офиса, указывала Globe and Mail. Газета также отмечала, что Якунин не попал под санкции Канады, и приводила мнение источника в консервативной партии, который убежден, что это могли пролоббировать менеджеры Bombardier.