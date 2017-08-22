Энергетики могут вывести станции из эксплуатации

Генерирующим компаниям не нравится, что цена мощности, которая определяется на конкурсе, растет медленно

Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: На скорости инфляции

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По сравнению с прошлым годом ориентиры правительства выросли на 4–5% А. Гордеев / Ведомости

Правительство определилось с предельными ценами на мощность в 2021 г. Распоряжение об этом было опубликовано в понедельник. В европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) минимальная цена на мощность составит 119 000 руб./МВт, максимальная – 163 000 руб./МВт. В Сибири (вторая ценовая зона) ценовой пол будет на уровне 163 000 руб./МВт, потолок – 228 000 руб./МВт.