Ритейлер, связанный с «Интерросом» Потанина, откроет новую сеть

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Первый магазин «Заодно» открылся в начале 2014 года, изначально сеть работала в формате магазинов фиксированных цен zaodno.ru

Cеть магазинов «Заодно» решил запустить новую сеть магазинов товаров для дома Home Market, сообщил ритейлер. «Заодно» контролируется фондом Winter Capital Partners (WCP), один из основных инвесторов которого – «Интеррос» Владимира Потанина.

В ближайшие две недели запланировано открытие 10 магазинов Home Market в Москве, Подмосковье, Тульской и Орловской областях, сообщила компания. Магазины будут открываться вблизи жилых кварталов в формате «магазин у дома» на площади от 250 до 350 кв. м. Ассортимент Home Market будет состоять из непродовольственных товаров повседневного спроса - для стирки, уборки, мелкого бытового ремонта, школьных принадлежностей и др.