ТЭК
Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Сбербанк мирится с «Транснефтью»

Сбербанк предложил «Транснефти» мировое соглашение

Компания и банк спорят о том, корректно ли в 2014 г. была заключена сделка процентного свопа, из-за которой «Транснефть» потеряла 67 млрд руб.

Сбербанк 17 августа предложил «Транснефти» заключить мировое соглашение о сделке с производными инструментами, разбирательство вокруг которой идет в суде, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сопроводительное письмо к проекту соглашения. В январе «Транснефть» потребовала от Сбербанка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике