Сбербанк предложил «Транснефти» мировое соглашение

Компания и банк спорят о том, корректно ли в 2014 г. была заключена сделка процентного свопа, из-за которой «Транснефть» потеряла 67 млрд руб.

Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Сбербанк мирится с «Транснефтью»

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Сбербанк мог предложить «Транснефти» уменьшить размер выплаты Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк 17 августа предложил «Транснефти» заключить мировое соглашение о сделке с производными инструментами, разбирательство вокруг которой идет в суде, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сопроводительное письмо к проекту соглашения. В январе «Транснефть» потребовала от Сбербанка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г.