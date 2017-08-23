Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Сбербанк мирится с «Транснефтью»
Сбербанк предложил «Транснефти» мировое соглашение
Компания и банк спорят о том, корректно ли в 2014 г. была заключена сделка процентного свопа, из-за которой «Транснефть» потеряла 67 млрд руб.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Сбербанк мог предложить «Транснефти» уменьшить размер выплаты
Евгений Разумный / Ведомости
Сбербанк 17 августа предложил «Транснефти» заключить мировое соглашение о сделке с производными инструментами, разбирательство вокруг которой идет в суде, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сопроводительное письмо к проекту соглашения. В январе «Транснефть» потребовала от Сбербанка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}