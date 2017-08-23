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Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: General Electric подключит Петербург

General Electric подключит Петербург

Американская компания готова локализовать в России производство высоковольтного оборудования

General Electric (GE) и АО «ВО «Электроаппарат» рассматривают возможность создания совместного предприятия для производства высоковольтного оборудования в Петербурге, сообщила GE. Стороны рассматривают возможность производства элегазовых выключателей, разъединителей, инструментных трансформаторов, а также оборудования релейной защиты и автоматизации, все оборудование будет классом до 750 кВ на базе производственных мощностей «Электроаппарата», говорится в сообщении.

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