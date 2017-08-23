General Electric подключит Петербург

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General Electric локализует в Санкт-Петербурге производство высоковольтного оборудования Stephane Mahe / Reuters

General Electric (GE) и АО «ВО «Электроаппарат» рассматривают возможность создания совместного предприятия для производства высоковольтного оборудования в Петербурге, сообщила GE. Стороны рассматривают возможность производства элегазовых выключателей, разъединителей, инструментных трансформаторов, а также оборудования релейной защиты и автоматизации, все оборудование будет классом до 750 кВ на базе производственных мощностей «Электроаппарата», говорится в сообщении.