Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: «Базэл» приценивается к Radisson
«Базэл» хочет купить у ВЭБа один из крупнейших отелей в Сочи
На Radisson Blu Resort & Congress есть несколько претендентов, говорит продавец
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Radisson Blu Resort & Congress – один из крупнейших отелей в Сочи
Christian Charisius / DPA / ТАСС
Структура «Базэла» договаривается с ВЭБом о покупке пятизвездочного отеля Radisson Blu Resort & Congress Centre в Сочи, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с объектом, и подтвердили два источника, близких к разным сторонам переговоров. Представитель ВЭБа сообщил, что на этот актив есть несколько претендентов, поэтому банк планирует провести открытый конкурс по его продаже. Представитель «Базэла» от комментариев отказался.
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