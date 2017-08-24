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Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: «Транснефть» не отстояла опционы

Апелляционный суд отказал «Транснефти» в иске к Сбербанку на 67 млрд руб.

Монополия будет обжаловать решение

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в июне удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку, сообщил «Интерфакс». В иске «Транснефть» требует признать недействительной сделку с производными финансовыми инструментами, из-за которых она потеряла 67 млрд руб. Истец будет обжаловать решение апелляционного суда.

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