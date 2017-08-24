Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: Пятилетний минимум «Мечела»
«Мечел» снизил долговую нагрузку до минимума
Нагрузка некогда самой закредитованной металлургической компании России – самая низкая за пять лет
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«Мечел» вчетверо увеличил экспорт эльгинского угля
«Мечел»
Гигантское Эльгинское месторождение, дорогостоящая разработка которого три года назад едва не привела к банкротству «Мечела», наконец помогло компании неплохо заработать. Во II квартале, когда обрушившийся на побережье Австралии ураган Дэбби привел к росту цен на уголь до $300 за 1 т, «Мечел» вчетверо увеличил экспорт эльгинского угля. Общий экспорт компания увеличила на 20%. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на слова гендиректора Олега Коржова.
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