«Мечел» снизил долговую нагрузку до минимума

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«Мечел» вчетверо увеличил экспорт эльгинского угля «Мечел»

Гигантское Эльгинское месторождение, дорогостоящая разработка которого три года назад едва не привела к банкротству «Мечела», наконец помогло компании неплохо заработать. Во II квартале, когда обрушившийся на побережье Австралии ураган Дэбби привел к росту цен на уголь до $300 за 1 т, «Мечел» вчетверо увеличил экспорт эльгинского угля. Общий экспорт компания увеличила на 20%. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на слова гендиректора Олега Коржова.