Минэкономразвития раскритиковало проект правил работы агрегаторов типа «Яндекс.Маркет»

В поправках в закон по защите прав покупателя ведомство увидело риски избыточных запретов и ограничений

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Принятие проекта может оказать существенное негативное влияние на конкуренцию: малый бизнес, для которого агрегаторы являются основным каналом дистрибуции, уйдет, а останутся только крупные игроки, заявлял представитель «Яндекса» Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития России подготовило заключение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проект поправок, которые могут ввести ответственность интернет-агрегаторов за информацию их партнеров о товаре, услуге или продавце. «Ведомости» ознакомились с документом; представитель ведомства подтвердил его достоверность.

Речь идет о проекте поправок, которые закрепят в законодательства понятие «агрегатор товаров, услуг» и ответственность таких компаний перед потребителями. Основное нововведение предполагает ответственность агрегаторов за реальный ущерб потребителю, если информация о товаре или продавце, на основании которой сделана покупка, оказалась недостоверной.

Торговое партнерство В начале августа 2017 г. Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета», стороны будут иметь равные доли в компании. На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии, сообщали обе компании.

Крупнейшим товарным интернет-агрегатором в России считается «Яндекс.Маркет». По данным «Яндекса», оборот его торговой площадки за 2016 г. составил около 100 млрд руб.