Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Агрегаторы набирают поправок
Минэкономразвития раскритиковало проект правил работы агрегаторов типа «Яндекс.Маркета»
Ведомство увидело риски избыточных запретов
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«Яндекс.Маркет» – крупнейший товарный интернет-агрегатор в России с оборотом около 100 млрд руб.
Андрей Гордеев / Ведомости
Минэкономразвития России подготовило заключение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проект поправок, которые могут ввести ответственность интернет-агрегаторов за информацию их партнеров о товаре, услуге или продавце. «Ведомости» ознакомились с документом; его достоверность подтвердил представитель ведомства.
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