Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Агрегаторы набирают поправок

Минэкономразвития раскритиковало проект правил работы агрегаторов типа «Яндекс.Маркета»

Ведомство увидело риски избыточных запретов

Минэкономразвития России подготовило заключение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проект поправок, которые могут ввести ответственность интернет-агрегаторов за информацию их партнеров о товаре, услуге или продавце. «Ведомости» ознакомились с документом; его достоверность подтвердил представитель ведомства.

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