Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: СПГ предрекают революцию
PwC прогнозирует революцию на рынке малотоннажного СПГ
Его производство резко вырастет из-за роста спроса и ужесточения природоохранных норм
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Сейчас наибольший рост спроса на малотоннажный СПГ наблюдается в Китае, где правительство решает проблему загрязнения воздуха в крупных городах
Yu Fangping / Zuma / TASS
За обсуждением перспективы мирового перепроизводства сжиженного природного газа (СПГ) многие игроки делают большую ошибку, недооценивая рынок малотоннажного СПГ, считают эксперты PricewaterhouseCooper (PwC). Между тем рост спроса на нем может привести к новой революции в секторе добычи и переработки газа. Этот рынок сейчас невелик. «Но спрос, скорее всего, будет быстро расти, и этот процесс ускорится за счет ужесточения природоохранных норм», – говорят аналитики PwC, сравнивая возможный эффект со сланцевой революцией.
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