Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: «Норникель» подождет лучших цен
«Норникель» может заплатить $600 млн дивидендов
На выплаты акционерам компания может направить 35,3% EBITDA за первое полугодие
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На выплаты может быть направлено 35,3% полугодовой EBITDA
А. Гордеев / Ведомости
Дивиденды «Норникеля» за первое полугодие могут составить примерно $600 млн. Такую рекомендацию принял совет директоров компании, который прошел в среду, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к компании и ее акционерам. Представитель «Норникеля» от комментариев отказался.
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