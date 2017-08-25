Промышленность
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: «Норникель» подождет лучших цен

«Норникель» может заплатить $600 млн дивидендов

На выплаты акционерам компания может направить 35,3% EBITDA за первое полугодие

Дивиденды «Норникеля» за первое полугодие могут составить примерно $600 млн. Такую рекомендацию принял совет директоров компании, который прошел в среду, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к компании и ее акционерам. Представитель «Норникеля» от комментариев отказался.

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