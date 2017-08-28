UC Rusal увеличит дивиденды

Промежуточные дивиденды будут на 20% больше, чем год назад, благодаря хорошей конъюнктуре и новым кредитным условиям

Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: UC Rusal заплатит больше

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По дивидендной политике UC Rusal распределяет акционерам не более 15% ковенантной EBITDA Ilya Naymushin / Reuters

Когда семь лет назад UC Rusal договорилась взять в Сбербанке $4,5 млрд, чтобы рефинансировать заем, предоставленный в кризис ВЭБом, предполагалось, что алюминиевый холдинг вернет деньги в декабре 2013 г. Но сотрудничество UC Rusal и Сбербанка затянулось – с тех пор кредит неоднократно пролонгировался. Кредит Сбербанка обеспечен акциями «Норникеля» (у UC Rusal – 27,8%).