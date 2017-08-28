В петербургских кофейнях Cofix цены будут на 20% выше московских

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Формат Cofix – фиксированная цена на все позиции в меню Е. Егоров / Ведомости

Первая кофейня израильской сети Cofix откроется в начале недели на Невском проспекте, 81, в арендованном помещении площадью 64 кв. м, вторая – через пару недель на Московском вокзале, остальные кофейни планируется открывать по модели франчайзинга, сообщил «Ведомостям» директор по развитию Cofix в России Александр Мехришвили. По его словам, до конца года в городе появится 10–15 кофеен Cofix. В первую очередь Cofix планирует обосноваться в центре, затем у станций метро и в торговых центрах на окраинах, за три года планируется открыть 100–120 точек в Петербурге и городах Северо-Западного региона, обещает Мехришвили. По его оценке, инвестиции для франчайзи составляют от 4 млн руб., включая паушальный взнос. Срок окупаемости – до двух лет. Средний чек в Петербурге составит 120–130 руб., как в Москве, ожидает он.