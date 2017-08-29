Центральная пассажирская компания заказала поезда у родственного Тверского завода

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Поезда «Иволга» предназначены для использования на небольших расстояниях Е. Разумный / Ведомости

Центральная пригородная пассажирская компания (Центральная ППК) планирует отказаться от арендованного парка в пользу собственного. Собственный парк выгоднее, говорит представитель Центральной ППК. Сейчас в парке компании 431 единица транспорта (электропоезда, автомотрисы и рельсовые автобусы) – все они арендованы у РЖД. Собственных электропоездов у Центральной ППК – 68. Но до конца 2018 г., рассчитывает перевозчик, все экспрессы одного из самых загруженных направлений – Киевского – будут собственными, говорил гендиректор Центральной ППК Михаил Хромов в конце июня (цитата по «Москва медиа»).