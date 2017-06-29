Транспорт

В Москве запустили новый поезд «Иволга»

Состав рассчитан на 1250 человек и способен развивать скорость до 160 км/ч
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