В Москве запустили новый поезд «Иволга»
Состав рассчитан на 1250 человек и способен развивать скорость до 160 км/ч
29 июня одновременно с завершением строительства нового ТПУ «Солнечная» на Киевском направлении Московской железной дороги были запущены электропоезда нового поколения «Иволга»
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До 2018 года все экспрессы на Киевском направлении железной дороги заменят на эти составы
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В будущем поездами «Иволга» планируется заменить «Ласточки», которые курсируют на МЦК
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Вагоны опираются на тележки с пневмоподвеской. «Иволга» расчитана на срок эксплуатации до 40 лет, говорится на сайте «Трансмашхолдинга»
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Кабина машиниста
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Пока электропоезд предназначен для пассажирских перевозок с максимальной скоростью 120 км/ч, в перспективе – 160 км/ч
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В «Иволге» пять вагонов, но при необходимости состав можно расширить до 14
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Поезд может перевозить более 1250 человек
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70% мест в поезде предназначены для стоящих пассажиров
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Между вагонами предусмотрен сквозной проход
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Состав оборудован кондиционером
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«Иволга» (электропоезд серии ЭГ2Тв) производится Тверским вагоностроительным заводом (входит в ЗАО «Трансмашхолдинг»)
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