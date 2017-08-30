Сталь в России может подорожать до исторического максимума

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Российские металлурги выиграют от роста цен Maxim Shemetov / Reuters

К сентябрю цены на сталь в России могут вырасти на 15–20% в сравнении с августовскими, пишут аналитики БКС в еженедельном обзоре рынка стали. «Впечатляющая динамика», по мнению экспертов, связана с корректировкой внутренних цен вслед за мировыми. В пятницу, 25 августа, тонна горячекатаного проката стоила $473, тонна арматуры – $435, по данным «Металл эксперта». Экспортные цены были $570 и $535 соответственно. В Китае тонна горячекатаного проката 25 августа стоила $628, арматуры – $650, в США цена была $698 и $598 соответственно, по данным Metal Bulletin. Если прогноз БКС оправдается, то тонна горячекатаного проката на внутреннем рынке будет стоить $543,95–567,6, а тонна арматуры – $500,25–522. В рублевом выражении это будут рекордно высокие цены (до 33 335 руб. за тонну проката и 30 658 руб. за тонну арматуры, если курс не изменится). Представитель ФАС не ответил на запрос о перспективах роста цен на сталь.