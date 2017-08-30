Промышленность
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Аргентина избавила от пошлин

Аргентина отменила пошлину на российские удобрения

«Фосагро» и «Еврохим» намерены заметно увеличить экспорт продукции в эту страну

Правительство Аргентины отменило 6%-ную пошлину на ввоз высококачественного диаммонийфосфата (DAP) российского производства. Это решение открывает дополнительные возможности для «Фосагро» и «Еврохима». Они смогут поставлять в Аргентину до 300 000–350 000 т DAP (оценка «Фосагро»). Сейчас «Фосагро» поставляет не более 50 000 т DAP.

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