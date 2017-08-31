Транспорт
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Без российских самолетов не взлететь

Новые авиакомпании могут не взлететь без российских самолетов

Минтранс хочет поменять правила выдачи сертификата эксплуатанта

Минтранс планирует обязать новые авиакомпании иметь в своем парке не менее трех воздушных судов российского производства не старше пяти лет. Уведомление о начале разработки изменений в авиационные правила размещено на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение проекта продлится до 11 сентября.

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