Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Без российских самолетов не взлететь
Новые авиакомпании могут не взлететь без российских самолетов
Минтранс хочет поменять правила выдачи сертификата эксплуатанта
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Новые российские авиа-компании, возможно, не смогут начать полеты без трех российских самолетов в парке
А. Гордеев / Ведомости
Минтранс планирует обязать новые авиакомпании иметь в своем парке не менее трех воздушных судов российского производства не старше пяти лет. Уведомление о начале разработки изменений в авиационные правила размещено на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение проекта продлится до 11 сентября.
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