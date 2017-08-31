Galeries Lafayette покупает работающего в России онлайн-ритейлера
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Сеть французских универмагов Galeries Lafayette намерена приобрести 51% онлайн-продавца модных товаров и предметов интерьера La Redoute, сообщает агентство Reuters. Сумму сделки стороны не раскрыли; годовая выручка La Redoute - 750 млн евро.
После покупки контроля в онлайн-ритейлере холдинговая компания Galeries Lafayette - Motier намерена довести долю в La Redoute до 100%, уточняет Financial Times (FT).
Французский люксовый универмаг хочет ускорить развитие бизнеса в интернете, отмечает издание: эта сделка показывает, как ритейлеры пытаются развить так называемый «мультиканальный подход» - то есть соединить лучшее интернет- и традиционных магазинов.
«Мода и ритейл столкнулись с беспрецедентными глобальными изменениями, бизнесы La Redoute и Galeries Lafayette комплиментарны, это позволит нам создать ритейлера-лидера в онлайне и офлайн, специализирующегося на моде и товарах для дома, с французскими корнями и глобальным масштабом», - заявил председатель совета директоров группы Galeries Lafayette Филипп Узэ.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}