Galeries Lafayette покупает работающего в России онлайн-ритейлера

Магазин хочет стать глобальным лидером онлайн-продаж модной одежды и товаров для дома из Франции

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Сумму сделки стороны не раскрыли; годовая выручка La Redoute - 750 млн евро Galeries Lafayette

Сеть французских универмагов Galeries Lafayette намерена приобрести 51% онлайн-продавца модных товаров и предметов интерьера La Redoute, сообщает агентство Reuters. Сумму сделки стороны не раскрыли; годовая выручка La Redoute - 750 млн евро.

После покупки контроля в онлайн-ритейлере холдинговая компания Galeries Lafayette - Motier намерена довести долю в La Redoute до 100%, уточняет Financial Times (FT).

Французский люксовый универмаг хочет ускорить развитие бизнеса в интернете, отмечает издание: эта сделка показывает, как ритейлеры пытаются развить так называемый «мультиканальный подход» - то есть соединить лучшее интернет- и традиционных магазинов.

«Мода и ритейл столкнулись с беспрецедентными глобальными изменениями, бизнесы La Redoute и Galeries Lafayette комплиментарны, это позволит нам создать ритейлера-лидера в онлайне и офлайн, специализирующегося на моде и товарах для дома, с французскими корнями и глобальным масштабом», - заявил председатель совета директоров группы Galeries Lafayette Филипп Узэ.