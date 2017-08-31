Торговля и услуги

Galeries Lafayette покупает работающего в России онлайн-ритейлера

Магазин хочет стать глобальным лидером онлайн-продаж модной одежды и товаров для дома из Франции

Сеть французских универмагов Galeries Lafayette намерена приобрести 51% онлайн-продавца модных товаров и предметов интерьера La Redoute, сообщает агентство Reuters. Сумму сделки стороны не раскрыли; годовая выручка La Redoute - 750 млн евро.

После покупки контроля в онлайн-ритейлере холдинговая компания Galeries Lafayette - Motier намерена довести долю в La Redoute до 100%, уточняет Financial Times (FT).

Французский люксовый универмаг хочет ускорить развитие бизнеса в интернете, отмечает издание: эта сделка показывает, как ритейлеры пытаются развить так называемый «мультиканальный подход» - то есть соединить лучшее интернет- и традиционных магазинов.

«Мода и ритейл столкнулись с беспрецедентными глобальными изменениями, бизнесы La Redoute и Galeries Lafayette комплиментарны, это позволит нам создать ритейлера-лидера в онлайне и офлайн, специализирующегося на моде и товарах для дома, с французскими корнями и глобальным масштабом», - заявил председатель совета директоров группы Galeries Lafayette Филипп Узэ.

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