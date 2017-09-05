Дальневосточные порты почти восстановили грузооборот после кризиса

Основным грузом устойчиво остается уголь, экспортируемый на азиатские рынки «Восточный порт»

Стабильно развиваются в дальневосточных портах пока только угольные терминалы и основные перспективы портового хозяйства также связаны с вводом в эксплуатацию новых угольных терминалов, утверждает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Основным грузом устойчиво остается уголь, экспортируемый на азиатские рынки, подтверждает гендиректор управляющей компании «Мечел-транс» Алексей Лебедев. Из 136 млн т экспортного угля, перегруженного морскими портами России в 2016 г., 80 млн т направлено азиатским потребителям.

По данным Росморречфлота, грузооборот портов Дальнего Востока в январе – июле показал рост на 5,8%, составив 112,94 млн т. Это коснулось практически всей номенклатуры основных грузов – угля, кокса, нефти. Лидерами в этот период согласно данным Ассоциации морских торговых портов стали порт Владивосток – 9,4 млн т (+17,3%), Пригородное – 9,9 млн т (+9,6%), Находка – 14,4 млн т (+6,1%), Восточный – 40,8 млн т (+4,3%) и Посьет – 4,8 млн т (+1,1%). Небольшое снижение показали Ванино – до 17,5 млн т (-0,9%) и порт Де-Кастри – до 7,2 млн т (-1,7%).

Дадим азиатам угля

Стратегия развития угольной отрасли предполагает, что к 2030 г. экспортные поставки груза в западном направлении вырастут до 60 млн т в год, в то время как в восточном направлении – до 110 млн т. Без современных углеперегрузочных мощностей достигнуть заявленных целей по росту экспорта будет сложно, уверен представитель Корпорации развития Дальнего Востока: «Для России увеличение пропускной способности дальневосточных портов – стратегический вопрос. От этого зависит развитие всей угольной отрасли и благополучие целых регионов».

Компании инвестируют в расширение портовых мощностей. Например, порт Восточный завершает проект строительства третьей очереди специализированного угольного терминала на 18 млн т (готовность – 70%), общая мощность достигнет 40 млн т. «Мечел» в торговом порту Посьет планирует увеличить пропускную способность за счет изменения технологии погрузки угля на судна, говорит Лебедев. «Мечел» уже инвестировал в проект около 4,2 млрд руб., с 2011 г. мощность порта увеличилась в 8 раз. В экспортных потоках «Мечела» (в 2016 г. – около 11 млн т угля) порядка 30% пришлось на Китай, около 25% – на Корею, 20% – на Японию, еще 5% – на Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Индию.

«Но на рынках АТР огромная конкуренция за поставки угля, – говорит Блинкин. – За присутствие на рынке помимо России борются Австралия и Малайзия. Причем расстояния доставки главному потребителю – Китаю у стран несоизмеримы. Конкуренты находятся в более выгодном положении».

Железнодорожные пробки

Недостаточность пропускной способности железной дороги – единственный фактор, сдерживающий развитие портов и реализацию крупных инвестиционных проектов, полагает Блинкин. Оборот контейнеров – самых высокотехнологичных грузов – в дальневосточных портах микроскопичен. «Только Шанхайский порт ежегодно обрабатывает 35 млн контейнеров (для сравнения: все российские порты обрабатывают в 10 раз меньше), – говорит Блинкин. – Транссиб может перевезти к портам примерно 100 000 контейнеров. И хотя в перспективе это число увеличится до 0,5 млн, пропускная способность инфраструктуры не успевает за растущим грузопотоком».

Сейчас пропускной способности БАМа и Транссиба «почти достаточно», считает сотрудник компании-грузоотправителя. Но, по его словам, уже нужно думать о расширении. Соглашается с ним и топ-менеджер «Мечел-транса» – по направлению к порту Посьет ограничения есть на участке дороги Барановский – Хасан. Даже несмотря на его реконструкцию и увеличение провозной способности до 12,3 млн т, через несколько лет тут снова может возникнуть дефицит – не менее 10 млн т в год, прогнозирует Лебедев.

К 2020 г. наиболее загруженными участками железной дороги станут также Лена-Восточная – Таксимо (Западный БАМ), Иркутск – Слюдянка (Транссиб) и Комсомольск – Ванино (Восточный БАМ), полагает менеджер компании-грузоотправителя. Представитель РЖД говорит, что в модернизацию путей будет вложено 562 млрд руб. (302 млрд выделит РЖД, 150 млрд – фонд национального благосостояния, 110,2 млрд – средства федерального бюджета), а при определении географии модернизации учитывались намерения грузоотправителей и грузополучателей, прогнозы социально-экономического развития страны и строительства новых перегрузочных терминалов в дальневосточных морских портах. К 2020 г. железнодорожная сеть сможет пропустить в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66 млн т больше по отношению к 2012 г., обещает представитель монополии: провозная способность участков Лена-Восточная – Таксимо вырастет с 11,8 млн до 24,7 млн т в год, Иркутск – Слюдянка – с 85,6 млн до 98,5 млн т, Комсомольск-Сортировочный – Ванино – с 19,3 млн до 37,1 млн т.

Резиденты Свободного порта Владивосток пытаются снизить возможные инфраструктурные риски и зависимость от пропускной способности железной дороги уже сейчас, говорит представитель Корпорации развития Дальнего Востока. Один из них – Терминал Астафьева планирует организовать Центр управления портофлотом в бухте Находка Приморского края. «Центр должен осуществлять стратегическую и оперативную координацию выгрузки угля на станциях Мыс Астафьева и Находка-Экспортная с последующей доставкой баржей на рейд и загрузкой при помощи плавкрана на морские суда. Параллельная работа двух станций повысит оперативность функционирования терминала даже в периоды пиковых нагрузок», – сказал представитель корпорации.

Рыба уплывает

Рыболовный флот на Дальнем Востоке устарел, терминальных мощностей для обработки сырья в портах не хватает, цены на транспортировку рыбы в Центральную Россию по железной дороге высокие, констатирует президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Виталий Момот. Все это приводит к тому, что рыбакам проще продать сырье на экспорт в соседние страны.

Но с учреждением территорий опережающего развития (ТОР), предполагающих льготы для инвесторов, заявлены вложения и в этот сектор. По данным Минвостокразвития, компания «Русский минтай» намерена вложить 1,2 млрд руб. в создание в Приморском крае комплекса по переработке минтая мощностью до 50 000 т в год. Компания подала соответствующую заявку в Надеждинскую ТОР, резидентом которой она предполагает стать, рыбу ей поставит Владивостокский морской рыбный порт. Приморский рыбопромышленный кластер хочет вложить 2,69 млрд руб. в строительство завода по переработке минтая.

Кроме того, сейчас разрабатывается два крупных проекта по строительству холодильников в портах Дальневосточного бассейна с возможностью хранения 60 000 т рыбы, сообщил через пресс-службу Минвостокразвития руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это позволит хранить рыбу в России, а не за рубежом, в странах АТР.

«От обновления флота в России предприятия останавливают необходимость крупных капиталовложений (стоимость судна – $12–18 млн), длительные сроки строительства (до трех лет), что исключает возможность компенсировать затраты, высокие процентные ставки и короткие сроки кредитов. Также нет проектов современных судов», – говорит министр промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей Ивашкин (цитата по «Интерфаксу»). В июле 2016 г. президент России подписал закон, предусматривающий поддержку обновления флота и модернизации производства рыбной продукции. По данным Росрыболовства, с помощью механизма инвестиционных квот построят более 100 судов – т. е. обновят до 40% отечественного флота. До декабря текущего года ведомство принимает заявки от компаний, которые собираются проект реализовывать.

Порты без пассажиров

Пассажирские перевозки в дальневосточных портах находятся в зачаточном состоянии. Сейчас на Дальнем Востоке существует только три грузопассажирские морские паромные линии: Sasco Japan Line (Корсаков – Вакканай между Сахалинской областью и японским островом Хоккайдо), Ванино – Холмск (между Хабаровским краем и Сахалинской областью) и Корсаков – Курильские острова. Отсутствие рентабельности неоднократно приводило к перебоям в работе последнего маршрута – теперь, по данным Росморречфлота, перевозки на линии есть, но судно официально не зарегистрировано. Sasco Japan Line открылась в июле 2016 г. и за первую половину 2017 г. перевезла... 193 пассажира. Маршрут Ванино – Холмск – Ванино обеспечивает наибольший пассажирооборот в регионе: за семь месяцев 2017 г. линия перевезла 17 580 пассажиров (в 2016 г. переправой воспользовалось более 60 000 человек).

Новые правила регулирования круизной деятельности ситуацию могут улучшить – теперь отсутствует необходимость получения пропусков в пограничные зоны для туристов, находящихся на борту судов, и появился принцип «одного окна» при получении разрешения на проведение круизов, заметил представитель Корпорации развития Дальнего Востока. Это должно увеличить количество круизных маршрутов и туристов. С 30 мая в Свободном порту Владивосток упрощен и визовый режим: иностранные граждане из Китая, Кореи, Ирана, Катара, Кувейта и некоторых других стран могут оформить однократную восьмидневную въездную визу по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Такая виза действительна в течение 30 дней с момента ее оформления. «Прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пяти регионов, где действует режим свободного порта, – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку – с возможностью передвигаться по нему. Консульский сбор взиматься не будет», – добавил представитель корпорации.

К концу 2019 г. Росморречфлот обновит два грузопассажирских автомобильно-железнодорожных парома, действующих на линии Ванино – Холмск, – ведомство уже реализует проект совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией. На строительство судов для маршрута Командорские острова – Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский до 2019 г. государство выделит 920 млн руб., еще 1,27 млрд руб. получит линия Курильские острова – полуостров Камчатка, говорит представитель Росморречфлота. Оба проекта заложены в подпрограмму «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» до 2020 г.-