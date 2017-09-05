Туристы поехали в Приморье

Отель «Хаятт Бурный» мог бы стать лучшим отелем Владивостока, но его не могут ни достроить, ни продать newsvl.ru

Масштабное строительство, развернувшееся во Владивостоке перед совещанием глав государств АТЭС в 2012 г., преобразило город: были построены новые инфраструктурные и туристические объекты, реконструированы дороги и мосты, обновлена канализация, открыт новый терминал в аэропорту «Кневичи». После саммита началась реализация государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013–2020 годы», в соответствии с которой за семь лет на развитие туризма из федерального бюджета будет выделено 5,49 млрд руб., а также планируется привлечь 5,56 млрд руб. из внебюджетных средств.

По прогнозу, содержащемуся в программе, в 2016 г. турпоток в регион должен был вырасти на 63% до 2,99 млн человек. В прошлом году Приморье посетило более 3 млн туристов, сообщается на сайте краевой администрации, в 2017 г. ожидается рост еще на 36,8% до 4,09 млн человек. В результате реализации программы число туристов, приезжающих в Приморье, к 2020 г. должно вырасти в 5,7 раза до 7,25 млн человек, в том числе интуристов – более чем в 15 раз.

Такой прогноз осуществим, считает гендиректор туроператора «ВИП сервис» Дмитрий Горин: в регионе огромный потенциал для развития туризма, можно путешествовать круглогодично, остается улучшать инфраструктуру для обеспеченных туристов. Новые возможности для края открывает введенный с 1 августа 2017 г. упрощенный визовый режим для граждан 18 государств (в том числе Китая, КНДР, Японии), прибывающих в Приморье через пункты пропуска Свободного порта Владивосток (СПВ): иностранные туристы могут бесплатно оформлять однократные электронные визы сроком действия до восьми дней. Кроме того, между Россией и Южной Кореей действует безвизовый режим для краткосрочных поездок, а с Китаем – для организованных групповых, напоминает Горин.

Именно из Китая и Южной Кореи идет основной поток интуристов: в 2016 г. в Приморье приехали 369 621 человек (+32%) и 46 692 человека (+ 64%) соответственно, сообщила администрация края. За январь – июнь 2017 г. турпоток из Кореи вырос еще в 2 раза, а из Китая – на 16,7%, весь турпоток – на 19%, свидетельствует краевая статистика.

В 2016 г. оборот услуг в сфере туризма составил 16,5 млрд руб., что является 2,2% от общего ВРП региона, сообщил представитель администрации Приморского края. По предварительным оценкам губернатора Владимира Миклушевского, ВРП региона составил 745 млрд руб. В 2017 г. край рассчитывает увеличить долю туризма в ВРП до 2,3%, добавил представитель администрации.

Как добраться

В начале 2017 г. аэропорт «Кневичи» был куплен консорциумом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сингапурской Changi Airports International и «Базового элемента» (у всех партнеров – по 33,3%) за 6 млрд руб. у «Шереметьево». Тогда новый владелец рассчитывал, что в 2017 г. пассажиропоток вырастет до 2 млн человек (в 2016 г. было 1,8 млн), а в среднесрочной перспективе – до 5 млн человек.

Пока же больше всего туристов в Приморский край приезжает из близлежащих регионов – Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области, Забайкальского края и Республики Бурятии, рассказал представитель местной администрации. В 2016 г. 50,7% туристов въехали в край на автомобиле, 21% прилетел на самолете, 16,8% воспользовались водным транспортом и только 11,2% – железной дорогой.

В 2017 г. Росавиация выделила 2,9 млрд руб. из федерального бюджета на перевозку специальных категорий пассажиров на Дальний Восток. Такими билетами смогут воспользоваться молодежь до 23 лет, инвалиды и пенсионеры.

Для привлечения туристов из Центрального федерального округа (ЦФО) у авиакомпании «Аэрофлот» с 2015 г. действует тариф «плоский» с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения, – по таким маршрутам компания продает билеты ниже себестоимости. Программа действует до конца 2018 г. Билет с учетом такс и сборов до Владивостока туда-обратно стоит 22 000 руб., а в один конец – 13 200 руб. «Плоские» тарифы существенно ниже себестоимости осуществления полетов и имеют исключительно социальное значение – альтернатив воздушному сообщению практически нет, отмечает представитель авиакомпании.

Для туроператоров удаленность региона остается главной проблемой, знает Горин: субсидированных и «плоских» тарифов не хватает для всех туристов. В других странах, по его словам, отдельные регионы могут субсидировать иностранные чартеры – такая система подошла бы и в Приморском крае. Также благодаря «Федеральной целевой программе развития на 2018–2019 гг.», разработанной Ростуризмом, туроператоры надеются получить субсидии, которые помогут им организовать приезд на Дальний Восток для групп туристов из центральных регионов, напоминает Горин. Пока Приморский край практически не продается в ЦФО, знает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе: туры туда рассчитаны в основном на туристов из Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Владивостоку стоит ориентироваться на примеры других стран в развитии туризма, полагает Горин: сейчас туроператорам дешевле предложить поездку [из Москвы] в Аргентину или Чили на гейзеры, чем на Дальний Восток, а это неправильно с точки зрения развития внутреннего туризма и при наличии такого продукта.

Что делать

«Владивосток не очень богат на достопримечательности, в регион едут ради особой атмосферы и уникальной природы, – говорит Аркадий Гинес, директор по развитию OneTwoTrip. – Взять, к примеру, острова Архипелага императрицы Евгении, которые сочетают в себе и природные, и культурные достопримечательности: маяки, скалы, нависающие над морем, пляжи, кафе, океанариум и военные крепости, а главное – необычный ландшафт и захватывающие виды. Помимо этого Приморский край – одно из лучших мест в стране для серфинга, здесь ежегодно проводится один из этапов чемпионата России».

Сейчас в Приморском крае формируются четыре туристско-рекреационных кластера: гостиничный комплекс «Теплое море» в Хасанском районе, спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо» в Артемовском городском округе, автокластер «Изумрудное кольцо» в Уссурийске и «Пидан» в Шкотовском районе, говорит представитель местной администрации. Три из них должны быть готовы в 2018 г., один планируется достроить к 2022 г., в каждом кластере будут свои гостиницы. При выходе на проектную мощность четыре кластера смогут привлекать 2 млн туристов в год, считает представитель администрации. В 2016 г. в Приморском крае работало более 1100 средств размещения на 75 000 мест, к 2020 г. планируется увеличение их количества до 77 000.

Разнообразная природа края действительно помогает создать здесь уникальные виды путешествий, считает Горин: в крае есть потенциал для развития гастрономического, рыбного, экстремального и премиального туризма. Однако для этого необходима развитая инфраструктура, уверен Горин: обычно такой туризм подразумевает небольшие отели известных брендов на 15–60 номеров, удаленные от города.

Где жить

Единственный сетевой отель во Владивостоке – четырехзвездочный «Azimut отель Владивосток». По словам представителя отеля, в 2016 г. его заполняемость выросла на 3 процентных пункта до 50%, по итогам 2017 г. компания ожидает рост заполняемости до 68% – этому способствуют создание СПВ, введение упрощенной системы получения визы для интуристов и появление новых линий перевозок в направлении Владивостока из городов Кореи и Китая. В 2016 г. россияне составили 37% клиентуры «Azimut отель Владивостока» против 56% туристов из Кореи, Китая и Японии.

Путешествовать играючи К 2022 г. в ИРК «Приморье» должны быть достроены восемь развлекательных комплексов, рассказывает представитель «Приморья». В строительство первого, Tigre de Cristal, вложено $172 млн. За январь – июнь 2017 г. казино посетили 150 000 человек, на полных проектных мощностях курорт может привлекать до 8 млн туристов в год, указывает его представитель, большая часть туристов будет приезжать из Китая. Доход от игры в 2017 г. достигнет $150 млн, а к 2020 г. – $1,3 млрд, добавляет представитель курорта.

В Приморском крае до сих пор нет ни одного отеля глобального гостиничного бренда. Пятизвездочные отели «Хаятт Бурный» и «Хаятт Золотой Рог», которые должны были быть сданы к саммиту 2012 г., до сих пор не достроены. Российский аукционный дом в 2017 г. дважды переносил торги по продаже отеля «Хаятт Бурный» (строительство завершено на 80%) из-за отсутствия заявок; новый аукцион назначен на 28 сентября, стартовая цена за отель – 4,1 млрд руб., цена отсечения – 2,9 млрд руб.

Фото: «ВЛ Новости»