Правительство теперь не будет устанавливать потолок цен на энергомощность

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Мощность на максимум Максим Стулов / Ведомости

Правительство изменило правила конкурентного отбора мощности (КОМ), отменив потолок цен и утвердив индексацию на уровне инфляции (по формуле «инфляция минус 0,1%»). Индексация на фактическую инфляцию за 2018–2020 гг. увеличит цену на мощность на 6,5 млрд руб., посчитала руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Отмена потолка цен прибавит к цене КОМ еще 3–6%, оценивает она. Цена на КОМ вырастет на 25–30%, в Сибири это приведет к росту платежей промышленных потребителей на 20 млрд руб., ожидает директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев. Решение правительства не учитывает избыточное резервирование мощности и поэтому является ошибочным, считает он.

Долгосрочный КОМ (30–50% в итоговом платеже за электроэнергию) определяет, сколько мощности и по какой цене будут оплачивать потребители. Цена КОМ определялась с учетом спроса на мощность и устанавливаемых правительством минимальных и максимальных цен.

В 2021 г. повышен прогноз спроса на мощность в Сибири по сравнению с 2020 г. на 6,8%, указывает Порохова, очевидно, это связано с планируемым запуском новых алюминиевых заводов. Даже с учетом текущего избытка мощности в Сибири к 2021–2022 гг., а в европейской части России и на Урале к 2025–2026 гг. вероятна ситуация, когда спрос на электроэнергию превысит ее предложение, соглашается аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр.

Производители энергии просили правительство учесть в расчетах цены КОМ ее отставание от инфляции и роста цен на топливо, иначе это приведет к выводу энергомощностей из эксплуатации и созданию дефицита. Изменения повысят доходы старых электростанций и снизят прогнозируемые темпы вывода мощностей до момента запуска полноценной программы модернизации, считает Скляр. Теперь в случае дефицита мощности цены КОМ могут подниматься до уровней, обеспечивающих затраты как на модернизацию, так и на строительство новой генерации, отмечает директор по электроэнергетике Vygon Consulting Алексей Жихарев. Изменения снижают избыточное государственное регулирование цен, но работу нужно продолжать, чтобы стимулировать к выводу старое неэффективное оборудование и найти источники для модернизации, считает председатель набсовета «Совета производителей энергии» Александра Панина.