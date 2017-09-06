Транспорт
Статья опубликована в № 4401 от 06.09.2017 под заголовком: «Ростех» нашел партнера

«Ростех» нашел инвестора для авиастроительного холдинга «Технодинамика»

На контрольный пакет претендует частная группа компаний «Динамика»

Такая инициатива одобрена правлением «Ростеха», скоро она будет вынесена на рассмотрение наблюдательного совета госкорпорации и правительства. У «Ростеха» в «Технодинамике» 94,92%, 5,08% – у Росимущества.

Покупателем контрольного пакета может стать группа компаний «Динамика», рассказал человек, близкий к одной из сторон сделки. Представитель «Ростеха» это подтвердил. По словам собеседника, еще не определено, кто станет покупателем – одна из компаний группы или ее основной владелец Виктор Григорьев. Ему также принадлежат 90% «НК банка». «Динамика» обладает широким кругом компетенций в том числе в тех областях, в которых работает «Технодинамика», отсюда интерес к альянсу, передал президент группы Сергей Свечников.

«Динамика» производит комплектующие для авиапрома и ВПК, авиационные тренажеры, беспилотные системы, занимается техническим обслуживанием авиатехники, группа включает свыше 10 предприятий с суммарным оборотом в 2016 г. более 20 млрд руб. «Технодинамика» (выручка по МСФО в 2016 г. – 25,2 млрд руб.) включает 33 предприятия, выпускает комплектующие для авиапрома, инвестирует в техобслуживание и склады запчастей для гражданской авиации. Объединение их в единый холдинг создаст крупнейшего в России производителя авиационных агрегатов, расширит их технологические возможности и позволит привлечь дополнительные инвестиции, говорит близкий к сделке человек.

Пресс-служба правительства на запрос «Ведомостей» не ответила. Аналитик «Атона» Михаил Ганелин оценивает «Технодинамику» исходя из показателей 2015 г. (отчета за 2016 г. нет) примерно в 15 млрд руб. с учетом долга.

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