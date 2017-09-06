«Ростех» нашел инвестора для авиастроительного холдинга «Технодинамика»

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Инициатива одобрена правлением «Ростеха», скоро она будет вынесена на рассмотрение наблюдательного совета госкорпорации и правительства Максим Стулов / Ведомости

Такая инициатива одобрена правлением «Ростеха», скоро она будет вынесена на рассмотрение наблюдательного совета госкорпорации и правительства. У «Ростеха» в «Технодинамике» 94,92%, 5,08% – у Росимущества.

Покупателем контрольного пакета может стать группа компаний «Динамика», рассказал человек, близкий к одной из сторон сделки. Представитель «Ростеха» это подтвердил. По словам собеседника, еще не определено, кто станет покупателем – одна из компаний группы или ее основной владелец Виктор Григорьев. Ему также принадлежат 90% «НК банка». «Динамика» обладает широким кругом компетенций в том числе в тех областях, в которых работает «Технодинамика», отсюда интерес к альянсу, передал президент группы Сергей Свечников.

«Динамика» производит комплектующие для авиапрома и ВПК, авиационные тренажеры, беспилотные системы, занимается техническим обслуживанием авиатехники, группа включает свыше 10 предприятий с суммарным оборотом в 2016 г. более 20 млрд руб. «Технодинамика» (выручка по МСФО в 2016 г. – 25,2 млрд руб.) включает 33 предприятия, выпускает комплектующие для авиапрома, инвестирует в техобслуживание и склады запчастей для гражданской авиации. Объединение их в единый холдинг создаст крупнейшего в России производителя авиационных агрегатов, расширит их технологические возможности и позволит привлечь дополнительные инвестиции, говорит близкий к сделке человек.

Пресс-служба правительства на запрос «Ведомостей» не ответила. Аналитик «Атона» Михаил Ганелин оценивает «Технодинамику» исходя из показателей 2015 г. (отчета за 2016 г. нет) примерно в 15 млрд руб. с учетом долга.