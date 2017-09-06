Производители бриллиантов просят государство о поддержке

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Российские производители бриллиантов не смогут выжить без господдержки. Такое мнение высказал президент «Алросы» Сергей Иванов на сессии «Алмазный Владивосток - приступаем к огранке».

Сейчас в России гранится около 2% бриллиантов в мире. Но за последние годы количество огранённых алмазов снизилось вдвое, до 500 000 карат. Причём большую часть камней гранят крупнейшие компании - смоленский «Кристалл» и «Бриллианты «Алросы»», отметит Иванов. Впрочем, отмечает он, есть и оптимисты: так, республиканские банки Якутии готовы сотрудничать с местными ограночными предприятиями. Это даёт надежду, добавляет он.

Государство помогает гранильными предприятиям - в тяжёлые годы закупает их продукцию в Гохран, напомнил начальник отдела корпоративного управления Минфина Александр Пшеничников.

Рентабельность ограночного бизнеса катастрофически падает, сказал Иванов. Отрасль попала в своеобразные ножницы - после отмены экспортных пошлин (6,5%) на алмазы. Теперь предприятия вынуждены платить больше за сырьё, недоволен гендиректор «Кристалла» Максим Шкадов.

Проблемы усугубляет общее тяжёлое положение отрасли - миллениалы предпочитают украшениям с бриллиантами гаджеты, сокрушаются участники дискуссии. Впрочем, индийские гранильные компании видят перспективы российского рынка. В их числе управляющий директор KGK Group Сандип Катари. Производство бриллиантов на заводе компании во Владивостоке накануне запустил президент Владимир Путин.

«Алроса», несмотря на оставновку крупнейшего рудника «Мир», увеличит поставки алмазов на российский рынок на 10%. Это - одна из мер поддержки гранильной отрасли, рассказал Иванов.