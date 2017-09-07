«Интер РАО» может увеличить дивиденды до 30–35% чистой прибыли

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Увеличение дивидендов до 50% чистой прибыли – вопрос далекой перспективы, считает менеджмент «Интер РАО» Алексей Даничев / РИА Новости

«Интер РАО» достигла всех целей, поставленных в стратегии развития до 2020 г., но планирует принять новую стратегию не раньше 2019 г. Об этом говорится в обзоре Renaissance Capital по итогам встреч «Интер РАО» с инвесторами. В планах компании продажа доли в Экибастузской ГРЭС – 2 за $50 млн (около 3 млрд руб. по текущему курсу). Это угольная электростанция в Казахстане мощностью 1 ГВт. «Интер РАО» владеет ею на паритетных правах с казахстанской «Самрук-энерго».

Балансовая стоимость доли «Интер РАО» в Экибастузской ГРЭС на конец 2015 г. составляла 6,3 млрд руб. С декабря она учитывается как актив на продажу. За январь – ноябрь 2016 г. выручка электростанции составила 5,5 млрд руб., а чистая прибыль – 916 млн руб. Но Экибастузская ГРЭС – 2 должна кредиторам 21,4 млрд руб.

Менеджмент «Интер РАО» также рассматривает покупку энергосбытовых компаний в России с целью увеличить свою долю рынка. Бюджет на эти покупки не раскрывается. Для улучшения качества обслуживания конечных потребителей «Интер РАО» планирует приобрести энергосервисные компании (например, производителей счетчиков). Максимальный бюджет на эти цели – $50 млн. Сейчас «Интер РАО» принадлежит 11 энергосбытовых компаний, обслуживающих потребителей в 58 регионах России. Энергосбытовой бизнес приносит «Интер РАО» большую часть выручки – 301,4 млрд из 437,3 млрд руб. в первом полугодии 2017 г.

«Интер РАО» все еще пытается адаптироваться к ситуации наличия большого количества свободных денежных средств, отмечают в обзоре аналитики Renaissance Capital. Несмотря на то что инвесторы регулярно задают вопросы, что компания будет делать с денежной позицией в 100 млрд руб., варианты их использования пока не определены, пишут они. В прошлом году «Интер РАО» закрыла крупнейшую в российской энергетике сделку, продав Тельмамской ГЭС (входит в «Евросибэнерго» Олега Дерипаски) 40% в «Иркутскэнерго» за 70 млрд руб. Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за 2016 г. составила 61,3 млрд руб. Из них 15,3 млрд руб. (25% чистой прибыли) были выплачены акционерам в виде дивидендов. Эти выплаты включали спецдивиденд от продажи доли в «Иркутскэнерго», отмечал менеджмент «Интер РАО».

Источники «Ведомостей» рассказывали, что «Интер РАО» может выкупить у «Роснефтегаза», которому принадлежит 27,63% компании, четыре электростанции в Калининградской области стоимостью 100 млрд руб. Но топ-менеджмент «Интер РАО» на прошлой неделе подчеркнул, что никаких решений пока не принято и для компании главная задача – закончить строительство этих объектов.

В 2017 г. планка дивидендных выплат «Интер РАО» может вырасти до 30–35% чистой прибыли по МСФО. Менеджмент «Интер РАО» ожидает снижения показателя чистой прибыли по МСФО в 2017 г. до 45–50 млрд руб., говорил финансовый директор компании Евгений Мирошниченко. Решение поднять выплаты до 30–35% по МСФО может быть принято, чтобы в абсолютном выражении дивиденды остались на уровне не ниже 2016 г. На «Интер РАО» оказывают давление в этом вопросе позиция правительства, новая дивидендная политика «Роснефти», предусматривающая выплаты 50% чистой прибыли по МСФО, и сильная денежная позиция «Интер РАО», передают аналитики Renaissance Capital слова топ-менеджеров компании. В то же время повышение дивидендов до 50% чистой прибыли – вопрос далекой перспективы. Согласно дивидендной политике «Интер РАО», размер выплат определяется исходя из финансового состояния компании и перспектив развития.

Компания понимает, что при стабильном свободном денежном потоке не менее 60 млрд руб. даже затраты на модернизацию в 30 млрд руб. и выплаты дивидендов в 20 млрд руб. будут оставлять свободные средства, отмечают аналитики Renaissance Capital. Менеджмент «Интер РАО» заявил, что если какие-либо крупные активы в российской энергетике будут выставлены на продажу, то компания проанализирует возможность их покупки, пока никаких переговоров на эту тему не ведется.

Фактически все показатели – EBITDA, доля на энергосбытовом рынке, маржинальность и проч., – запланированные «Интер РАО» на 2020 г., уже достигнуты, сказал «Ведомостям» аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Исключение составляет только установленная мощность электростанций за счет активных выводов из эксплуатации в последнее время, отмечает он. Но «Интер РАО» не считает правильным обновлять стратегию до понимания ситуации по модернизации энергомощностей и окончательного решения по своему участию в проектах ВИЭ, добавляет Скляр.

Представитель «Интер РАО» от дополнительных комментариев отказался.