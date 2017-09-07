Чубайс придумал, как развивать возобновляемую энергетику на Дальнем Востоке

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На Дальнем Востоке нет рынка и, как следствие, нет механизма договора о предоставлении мощности, напомнил Чубайс на сессии Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс предложил правительству создать Фонд развития альтернативной энергетики Дальнего Востока. Об этом он сообщил на сессии по возобновляемой энергетике Восточного экономического форума. По словам Чубайса, это механизм гарантий возврата инвестиций в строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), госгарантии на стабильность тарифа на определенный срок. Сейчас, считает он, эта проблема для Дальнего Востока не решена никак. «Нам представляется, что предложенная нами конструкция – создание Фонда развития альтернативной энергетики Дальнего Востока – абсолютно работоспособна в наших бюджетных реалиях», – заявил Чубайс.

Предложение о создании фонда внесла «Роснано», уточнил Чубайс «Ведомостям». По его словам, от государства в уставный капитал фонда может потребоваться около 2 млрд руб., сами госгарантии могут составить до 20 млрд руб. Предполагается, что участниками фонда станут и другие компании, говорит собеседник в «Роснано». Детали он не раскрыл.

На Дальнем Востоке нет рынка и, как следствие, нет механизма договора о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует инвесторам возврат средств с базовой доходностью 14%), напомнил Чубайс на сессии. Параметры для Дальнего Востока должны быть сопоставимыми, считает он. Чубайс уже обсудил новый механизм с профильными министерствами и ведомствами и надеется до конца года получить поддержку правительства.

Представитель Минэкономразвития сказал, что вопрос прорабатывается. Его коллеги из Минэнерго и Минвостокразвития не ответили на запросы «Ведомостей».

Замминистра энергетики Антон Инюцын подтвердил, что 27 августа пришло поручение правительства по вопросу создания фонда. Ведомствам нужно в течение месяца его посмотреть и высказать мнение. Он согласился, что инструмент гарантирования инвестиций для возобновляемых источников энергии Дальнего Востока важен. Гендиректор «Хевела» (СП «Роснано и «Реновы», занимается строительством солнечных электростанций) Игорь Шахрай отметил, что если будут гарантии возврата инвестиций, то планы по строительству будут не на 3–8 МВт, а на десятки и сотни.

Анатолий Чубайс Председатель правления «Роснано» В 2024 г. в России будет генерироваться 3500 МВт ветровой энергии, 1500 МВт солнечной. Это реальность, измеряемая десятками миллиардов рублей, которые на наших глазах уже возникают.

Отсутствие долгосрочных гарантий возврата средств сегодня является основным барьером на пути масштабной реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке, добавил представитель «Хевела». Второе необходимое условие – привлечение средств по низкой или льготной ставке, отметил он. Инвестор не может привлечь дешевые длинные деньги, потому что нет цивилизованного механизма гарантий, соглашается собеседник «Ведомостей» в одной из компаний, заинтересованных в инвестициях в ВИЭ на Дальнем Востоке.

Идея правильная, как минимум в части долгосрочных тарифов ее надо принимать, считает чиновник одного из ведомств, получивших поручение. Фонд – вопрос дискуссий, говорит он, с другой стороны, правила меняются постоянно, кто-то должен страховать и эти риски.

Предложение о вхождении в капитал фонда получила «Русгидро», рассказал сотрудник этой компании, но о решении он не знает. Представитель «Русгидро» на запрос не ответил.

Предполагается, что государство через фонд будет предоставлять гарантии возврата инвестиций, а также фонд будет защищать проекты от неплатежей потребителей, продолжает собеседник в «Роснано». Долгосрочные гарантированные тарифы для таких проектов должны быть прописаны на федеральном уровне – это часть предложенного механизма, но не дело фонда, отмечает он.

Такой фонд сможет обеспечивать техническую поддержку при проектировании объектов возобновляемой энергетики, сопровождение потенциальных инвесторов при структурировании проектов, а также предоставление финансирования, в том числе на предпроектной стадии, ожидает директор по электроэнергетике Vygon Consulting Алексей Жихарев. Источниками финансирования могут быть госсубсидии, плата за негативное воздействие на окружающую среду, российские и иностранные инвестиции, предполагает он.