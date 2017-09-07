В Смольном недовольны тарифами на парковку в «Пулково»

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Бесплатно находиться у терминала можно всего 10 минут Евгений Егоров / Ведомости

Вице-губернатор Игорь Албин раскритиковал работу парковки в аэропорту «Пулково», который находится под управлением «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС). Пассажиры возмущены заградительными тарифами, сбоями в работе шлагбаумов, из-за которых пропадает бесплатное время, много машин паркуется при подъезде к аэропорту, создавая помехи движению, цитирует вице-губернатора пресс-служба.

С 1 июня владельцы автомобилей, которые задерживаются в зоне подъезда к центральному терминалу аэропорта более 10 минут, должны были заплатить 1000 руб. С 1 сентября этот тариф снижен до 700 руб. с 11-й по 30-ю минуту, а потом – 700 руб. за каждые полчаса. В московском «Шереметьево» бесплатное время нахождения у терминалов D, E и F – 15 минут, потом взыскивается 700 руб. в час, сказано на его сайте.

Многие из клиентов «Пулково» не знают о том, что на официальных парковках можно оставить автомобиль за 100–250 руб. в час, между дальними парковками и терминалом курсирует автобус, все таксомоторные компании могут пользоваться специальной парковкой (стоимость – 20 руб. в час), утверждает Албин. Он предложил увеличить число мест за счет парковок для сотрудников аэропорта, протестировать технические средства «Паркон», проработать вопрос увеличения подвижного состава на 39-м маршруте автобуса, заходящем в «Пулково», сообщает пресс-служба.

Летят к рекорду В январе – июле 2017 г. пассажиропоток «Пулково» вырос на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 9 млн человек. На внутренних линиях рост составил 20,9% (5,68 млн человек), на международных – 32,6% (3,37 млн человек).

Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ВВСС Денис Павшинский объясняет введение заградительных тарифов желанием увеличить пропускную способность зоны подъезда к аэропорту. По его словам, пассажиропоток существенно вырос и по итогам года может поставить рекорд – 16 млн человек (максимальный был в 2014 г. – 14,3 млн человек), что отразилось и на росте потока автомобилей. По его словам, зона подъезда к аэропорту принимает 20 000–25 000 автомобилей в день, 99% автомобилистов укладываются в 4–6 минут и только 200–300 машин остаются на 18–22 минуты. Существенная часть «нарушителей» – таксисты, которые не сотрудничают с официальным такси аэропорта ООО «УК «Такси Пулково» и въезжают как обычные автомобилисты, говорит Павшинский. Установленные тарифы адекватны, они позволили увеличить пропускную способность зоны подъезда к терминалу почти на 25%, считает Павшинский. По его словам, на территории аэропорта есть 3500 парковочных мест, которые в пиковые моменты загружены лишь на 70%. ВВСС готова работать над информированием населения и повышением удобства пользования парковкой, добавил он.

Тарифы УК «Такси Пулково» слишком высоки для ИП и небольших таксомоторных компаний, говорит сотрудник одной из них. На сайте «Такси Пулково» тарифы не указаны, компания предлагает отправить письмо с заявкой. ООО «УК «Такси Пулково» работает в аэропорту с 2015 г. вместо ЗАО «УК «Такси Пулково», аффилированного с «Такси 6000000» Алексея Эвентова.