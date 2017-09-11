Госкомпаниям придется согласовывать с правительством покупку самолетов, вертолетов и судов

Статья опубликована в № 4404 от 11.09.2017 под заголовком: Миллиард в воздухе, два – в воде

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У «Аэрофлота» и остальных российских авиаперевозчиков контракты на десятки судов с российскими лизинговыми компаниями Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 января 2018 г. правительство получит право регулировать приобретение госкомпаниями авиа- и морской техники, заявил зампред правительства Дмитрий Рогозин: самолетов – дороже 1 млрд руб., судов – дороже 2 млрд, вертолетов – дороже 400 млн. Законопроект одобрен правительством и внесен в Госдуму, цифры неокончательные и будут зафиксированы постановлением правительства, сказал Рогозин: речь не только о госкомпаниях, но и о компаниях с госучастием и «дочках» госкомпаний с долей государства более 50%. Это для импортозамещения, объяснил он (цитаты по «Интерфаксу»).

Авиализинг уйдет за рубеж

Дороже 1 млрд руб. и самые популярные в России и мире Airbus 320 и Boeing 737, и новые Embraer и Bombardier (см. графику). Российские авиакомпании берут самолеты в лизинг, так что сделки будут согласовывать лизинговые компании, а они принадлежат госбанкам (Сбербанку, ВТБ и ВЭБу), государству (ГТЛК) или госкомпаниям («Ильюшин финанс»).

«Государство готовится к выходу МС-21 (российский среднемагистральный самолет), и это правильно, – комментирует представитель «Ильюшин финанс». – Необходимо защищать отечественного производителя». У компании есть заказ на 20 Bombardier CS-300, сообщает он, но они не конкуренты МС-12 и предназначены прежде всего не для России; есть и заказ на 50 МС-21.

Представитель ГТЛК считает, что закон не повредит ее бизнесу: «Лизинговые программы ГТЛК направлены на развитие отечественного производства авиатехники и водного транспорта». У ГТЛК 103 воздушных судна, из них 37%, или 38 шт., иностранные: 36 самолетов и два вертолета. «ВТБ лизинг», по словам его представителя, не планирует новых контрактов на самолеты. Представители «Сбербанк лизинга» и «ВЭБ лизинга» на запросы «Ведомостей» не ответили.

Крупнейшая частная авиакомпания S7 последнее 31 судно взяла у иностранных лизингодателей. У «Аэрофлота» и остальных российских авиаперевозчиков контракты на десятки судов с российскими лизинговыми компаниями. «Авторы законопроекта о них, кажется, не подумали – российские лизингодатели будут терять эту часть бизнеса», – сетует человек, близкий к государственной лизинговой компании. «Российские перевозчики до появления государственных лизинговых компаний брали суда у иностранных, – вспоминает гендиректор «Инфомоста» Борис Рыбак, – а теперь просто вернутся к этой практике». Новые правила выдавят лизинг иностранных самолетов за рубеж, маржа перетечет к иностранным лизингодателям, согласен ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов.

Домашние суда

Новые требования затронут нефтедобывающие госкомпании и «Совкомфлот», заявил Рогозин, и это был своего рода ответ на просьбу главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина принять срочные меры к защите отечественных судостроителей. Вместе с Объединенной судостроительной корпорацией и Газпромбанком «Роснефть» строит Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Часть проекта – верфь «Звезда», способная выпускать суда водоизмещением до 350 000 т: танкеры, газовозы и элементы буровых платформ.

«Усиление контроля над закупками морской техники компаниями с госучастием объясняется необходимостью загрузить суперверфь, которая рассчитана на масштабный спрос в целях освоения шельфа, но в условиях замораживания большинства проектов из-за санкций уже сталкивается с рисками низкой загрузки мощностей», – говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Можно и на офшор На 400 млн руб., о которых говорит зампред правительства Рогозин, можно купить много моделей вертолетов, кроме самых дорогих – типа Bell429 или Augusta-139, отмечает управляющий директор Jet24 Павел Захаров: «Все, кому нужны были вертолеты, их купили. В крайнем случае новые можно оформить на офшор. Так делается и сейчас».

Сечин в пятницу сообщил президенту Владимиру Путину, что «Роснефть» сделала на «Звезде» новый заказ – четыре мелкосидящих ледокола и суда служебно-вспомогательного флота. Теперь верфи заказано 14 судов, сообщил Сечин и тут же признал, что этого крайне мало: «Для выхода на позитивную экономику работы компании до 2035 г. «Звезде» надо получить портфель в 178 судов». Но отечественные компании покупают суда за рубежом, констатировал Сечин: в Китае размещено более 50 российских заказов, а в Южной Корее – на $5 млрд. Для защиты российских судостроителей требуются срочные меры по внесению изменений в законодательство, уверен Сечин (цитаты по «Интерфаксу»).

Путин ответил, что план загрузки «Звезды» до 2035 г. должен быть выполнен: «Не просто рассчитываю, а буду внимательно следить!»

«Не только «Роснефть», но и «Газпром», и «Новатэк», и другие наши компании должны выполнять этот план и заранее, вовремя делать эти заявки, а может быть, даже и большие заявки, потому что потенциал перевыполнения этого плана у «Звезды», безусловно, есть», – заключил Путин. Рогозин подтвердил это (цитата по «Интерфаксу»): «Предварительные согласования есть со всеми – это «Новатэк», «Лукойл», «Совкомфлот», «Газпром», основные игроки».

«Основные игроки» не так определенны в комментариях. Представитель «Совкомфлота» сообщил, что при прочих равных условиях компания и так отдает приоритет российским судостроителям – это предусмотрено процедурами компании: «Общая стоимость судов, построенных компанией за последние годы на предприятиях российских судостроительных компаний, – около $1 млрд». Минимум об одном заказе «Звезде» рассказал на Восточном экономическом форуме первый заместитель гендиректора «Совкомфлота» Евгений Амбросов: это будет судно на сжиженном природном газе для работы в Арктике.

Потребности «Новатэка» в новых судах представители компании не комментируют. Газовозы, необходимые для «Ямал СПГ», «Новатэк» заказал в количестве 15 шт. за $5,5 млрд корейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Christophe de Margerie, первый арктический газовоз типа Yamalmax, прибыл в Сабетту в марте.

Другой проект «Новатэка» – «Арктик СПГ» в стадии разработки, он может превзойти «Ямал СПГ» по мощности, но технико-экономическое обоснование «Новатэк» подготовит не ранее следующего года, о судах пока речи не идет.

Самые крупные шельфовые месторождения «Лукойла» – им. Филановского и им. Корчагина – на Каспии. Как доставить суда с Дальнего Востока на Каспий, Рогозин не сказал. Представитель «Лукойла» на запрос «Ведомостей» о работе со «Звездой» не ответил.

«Газпром» от комментариев отказался.

Не до конца понятна и ситуация с заказами «Роснефти» на «Звезде». Сечин сообщил о контракте на четыре мелкосидящих ледокола, а чуть позже «Роснефть» – о подписании со «Звездой» и «Росморпортом» трехстороннего соглашения о сотрудничестве по размещению заказов: «Росморпорт» должен будет «разместить на «Звезде» заказ на строительство одного мелкосидящего ледокола», еще три – пока опцион. Когда заказ будет размещен, в сообщении не сказано.

Еще одно соглашение о намерениях «Роснефть» и «Звезда» подписали с «Роснефтефлотом» – о строительстве на верфи танкеров-челноков усиленного ледового класса. Но технической документации на них пока нет, состав оборудования не определен. Заниматься ими будет, возможно, СП «Роснефти» и корейской Samsung Heavy Industries, о котором «Роснефть» сообщила 8 сентября: «Цель учреждаемого СП – технологическая поддержка строительства арктических челночных танкеров на ССК «Звезда».

Заказчики «Звезды» могут столкнуться с повышенными рисками превышения фактической стоимости над контрактной и затягиванием строительства, полагает Бурмистров: «Отладка производственных процессов и постановка столь сложных судов в серию – объективно непростая задача даже для лидеров российского судостроения».

«Стоимость морской техники возрастет из-за ограничения конкуренции», – подхватывает старший менеджер Deloitte Андрей Семенов. Решение правительства может лишить российских судостроителей стимулов повышать качество как судов, так и судоремонтных услуг, капитального ремонта, предупреждает Семенов.