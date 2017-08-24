Мода на импортозамещение навредила американскому Microsoft

Американская компания будет все менее заметна в госкомпаниях и госорганах Андрей Гордеев / Ведомости

Госкомпании во II квартале 2017 г. потратили на покупку продуктов Microsoft 668 млн руб., рассказал представитель аналитического центра «Национального рейтинга прозрачности закупок». Это в 6 раз меньше, чем во II квартале 2016 г., и в 3 раза меньше, чем в I квартале 2017 г.

Госорганы за первые два квартала 2017 г. потратили на Microsoft на 4 млн руб. меньше, чем за аналогичный период 2016 г., и на 91 млн меньше, чем за первые два квартала 2015 г., по данным аналитиков.

«Ростех» на волне замещения Предприятия «Ростеха» отказываются от Microsoft в пользу отечественного аналога. «Дочка» «Ростеха» – «РТ-информ» закупит «Мой офис» (аналог Microsoft Office) для 5000 компьютеров, сообщил ее представитель. Это примерно 1% от всех компьютеров госкорпорации.

«Национальный рейтинг прозрачности закупок» – независимая некоммерческая инициатива, анализирует российский рынок государственных и корпоративных закупок с 2006 г. В госсекторе закупки продукции Microsoft устойчиво снижаются из года в год, говорит председатель оргкомитета «Национального рейтинга прозрачности закупок» Виктор Симоненко. Закупка программного обеспечения не та статья, которой закрывают бюджет в конце года, поэтому уже сейчас Симоненко констатирует: в 2017 г. траты на продукты Microsoft будут меньше, чем в 2016 г.

В расчеты «Национального рейтинга» входят все продукты Microsoft из описаний закупки. По словам аналитика «Национального рейтинга», случаи, когда закупается продукция Microsoft, а название компании не упоминается, очень редки. Максимум закупок госкомпаний пришелся на III квартал 2016 г.: они или заключили длительные контракты, чтобы пережить период импортозамещения, или купили достаточно лицензий, предполагает Симоненко, а другая часть компаний стала тестировать отечественный софт.

Снижение спроса связано с импортозамещением, согласен начальник управления по работе с заказчиками компании «Инфосистемы джет» Ярослав Тарасов. Основную прибыль Microsoft приносят помимо операционной системы офисные пакеты и именно в этом сегменте все больше предложений от отечественных производителей, знает он. Импортозамещение не может сильно влиять на спрос – для таких программ, как MS Azure или Skype for Business, нет полнофункциональных российских аналогов, возражает вице-президент системного интегратора «Астерос» Ольга Тырновская и сообщает, что в «Астеросе» доля продаж софта Microsoft осталась той же, что и в 2016 г. А снижение спроса, отраженное в статистике, она объясняет тем, что и госкомпании, и госструктуры ограничены в средствах, а также нуждой в специализированных продуктах под конкретные задачи. Представитель Microsoft отказался от комментариев.

Госорганы и госкомпании должны покупать софт из реестра Минкомсвязи (в нем 3933 продукта): если есть российский аналог, его и нужно покупать – или объяснить, чем он не подходит. Представители государства в советах директоров госкомпаний тоже должны добиваться приоритета российского софта.