Часть работников «Ростеха» перейдет с Microsoft на отечественный софт

Сотрудники «Ростеха» привыкли работать на продуктах Microsoft Andrey Rudakov / Bloomberg

О том, что «дочка» «Ростеха» – «РТ-информ» закупит «Мой офис» для 5000 компьютеров госкорпорации, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Он уточнил, что офисные продукты отечественного производителя будут установлены вместо софта Microsoft – компания следует политике импортозамещения. Правда, пока это малая часть рабочих мест госкорпорации – всего там трудится 450 000 человек. Компания уже объявила конкурс на закупку: из данных на сайте госзакупок следует, что она готова потратить на отечественное офисное программное обеспечение 30 млн руб.

«Мой офис» – это IT-платформа, которую разработала отечественная компания «Новые облачные технологии» (НОТ). Сервис позволяет работать с текстами, таблицами и хранить информацию в облаке. Программы «Моего офиса» входят в Единый реестр отечественного ПО, который ведет Минкомсвязи. Соглашение с «Ростехом» о стратегическом партнерстве НОТ подписала еще в прошлом году.

НОТ как вендор не участвует в конкурсе «РТ-информа» и поставлять продукты «Моего офиса» будет партнер НОТ или интегратор, который победит в конкурсе, сообщил представитель НОТ. Кто это может быть, он не уточнил.

Госорганы и госкомпании должны покупать ПО из реестра Минкомсвязи: если там есть российский аналог, его и нужно покупать. А если российское ПО не подходит, покупатель должен публично объяснить чем. Представители государства в советах директоров госкомпаний тоже должны добиваться, чтобы приоритет отдавался закупкам отечественного софта, согласно директиве первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Переходят на русское 65% на столько выросла доля закупок отечественного софта органами исполнительной власти с 2014 по 2016 г. в общем объеме закупок, следует из отчета Минкомсвязи. Доля закупок работ и услуг органами исполнительной власти за те же два года выросла на 52%, говорится в документе

В апреле 2017 г. «Мой офис» на 8,884 млн руб. приобрело Росимущество, следует из документов на портале госзакупок. Поставщиком стал интегратор Softline. 30% сотрудников ведомства начали работать на отечественном софте, сообщала «Ведомостям» пресс-служба Росимущества в апреле. Другой государственный орган, купивший «Мой офис», – московская мэрия. «Ростелеком» установил в городском правительстве почтовый сервис «Моего офиса» за 43,6 млн руб. Также «Ростелеком» купил неисключительные права на «Мой офис» в ноябре прошлого года, чтобы продавать отечественный софт своим клиентам до 31 декабря 2017 г.

За последние два года доли рынка, которые делят отечественные и зарубежные производители программного обеспечения, существенно не изменились, говорит исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Евгения Василенко. Если госорганы постепенно переходят на отечественное ПО, то госкомпании делают это неохотно, продолжает Василенко. По ее словам, такая ситуация сложилась из-за негласной традиции закупать иностранный софт. К тому же производители иностранного софта больше тратят на маркетинг и продвижение своих решений, чем отечественные компании, объясняет Василенко.

Представитель Microsoft отказался от комментариев.