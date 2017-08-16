Патрушев: иностранный софт грозит госорганам блокировкой

Секретарь Совбеза считает, что противоборство в IT-сфере перешло в новую стадию

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Противоборство в IT-сфере переходит из демонстрации технологического превосходства в «системное массированное воздействие с заведомо деструктивными целями», указал Патрушев Smartmoney

Иностранные IT-технологии снижают защищенность использующих их госорганов и создают риск их удаленной блокировки, заявил сегодня на выездном совещании секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности, вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти», - сказал Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

Противоборство в IT-сфере переходит из демонстрации технологического превосходства в «системное массированное воздействие с заведомо деструктивными целями», указал Патрушев. В пример он привел случившиеся в мае-июне этого года компьютерные атаки (вирусы-шифровальщики WannaCry и NotPetya атаковали, например, МВД и «Роснефть». - «Ведомости»). Эти атаки продемонстрировали потенциал вредоносного программного обеспечения, отметил Патрушев.

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