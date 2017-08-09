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Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Энергетикам прописали противовирусное

Российские энергетики ждут новой кибератаки

Предыдущие две парализовали сотни тысяч компьютеров в десятках стран
  • Павел Кантышев,
  • Елизавета Серьгина,
  • Иван Песчинский
  • / Ведомости

В ближайшее время возможна новая кибератака с применением компьютерных вирусов-шифровальщиков, направленных на отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. Об этом энергокомпания ФСК ЕЭС (управляет Единой национальной электросетью) предупредила директоров региональных филиалов, сообщил Telegram-канал «Сайберсекьюрити и Ко». Представитель ФСК подтвердил отправку такого письма.

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